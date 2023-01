Sport: ministra Interno Faeser, Russia continui a essere esclusa da Olimpiadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri 25 gennaio, durante una riunione straordinaria, il Cio ha deciso che le federazioni sportive internazionali dovrebbero consentire agli atleti russi e bielorussi di competere come “neutrali” alle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi. Nessuno sportivo dovrebbe, infatti, essere escluso dalla competizione esclusivamente sulla base della nazionalità. Inoltre, il Cio ha sottolineato la missione di unità dei giochi olimpici, “soprattutto in questo momento di divisione, confronto e guerra”. Tuttavia, ha osservato Faeser, “i grandi eventi sportivi non si svolgono nel vuoto” e “Nessuno dovrebbe ignorare questa terribile guerra nel mezzo dell'Europa o inviare segnali contrastanti”. Inoltre, secondo la ministra dell'Interno tedesca, gli atleti ucraini devono avere la piena solidarietà e il sostegno della comunità sportiva internazionale e ciò è possibile “soltanto con l'esclusione della Russia” dalle Olimpiadi. L'esponente della SpD ha, infine, affermato che si sta coordinando “molto da vicino” con la Francia sulla questione. (Geb)