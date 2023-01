Carburanti: Berlusconi, ingiusto indicare gestori come responsabili aumenti o speculatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gestori delle stazioni di servizio “su una cosa hanno davvero ragione: non meritano di essere indicati come i responsabili degli aumenti dei prezzi della benzina o addirittura uno degli speculatori”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'intervista che andrà in onda stasera a "Diritto e rovescio". “Gli aumenti dei mesi scorsi non dipendevano in alcun modo dai benzinai, che anzi ne erano vittime come noi”, ha detto Berlusconi. (Rin)