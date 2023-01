Pensioni: Berlusconi, Paese che assicura vecchiaia dignitosa a lavoratori ha un futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Paese capace di assicurare una vecchiaia sicura e dignitosa a chi ha lavorato tutta la vita sia destinato ad avere un futuro. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'intervista che andrà in onda stasera a "Diritto e rovescio". “Solo un Paese capace di rendere onore a chi ha costruito il nostro benessere con il sudore della fronte, è un Paese che può offrire anche una speranza alle giovani generazioni. Certamente, in poche settimane non abbiamo potuto fare molto anche perché la gran parte delle risorse di cui disponevamo sono state destinati a fronteggiare l'emergenza dei prezzi dell’energia. Però abbiamo compiuto un primo passo nella giusta direzione pensando portando le pensioni minime a 600 euro”, ha detto Berluscono. (Rin)