Pensioni: Berlusconi, rispetteremo impegno aumento “con assoluta determinazione”

21 luglio 2021

- “Per noi gli impegni presi con gli elettori sono sacri: avevamo promesso di innalzare le pensioni minime per tutti a mille euro e nel corso della legislatura lo faremo, con assoluta determinazione”: lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'intervista che andrà in onda stasera a "Diritto e rovescio". Naturalmente dovremmo procedere anno per anno tenendo conto dei vincoli di bilancio che l'Europa ci impone”, ha detto Berlusconi.(Rin)