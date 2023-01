Intercettazioni: Salvini, se si sbircia da buco serratura non è giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle intercettazioni, “io penso che non possono essere usate all'infinito e pubblicate sui giornali senza che ci sia alcuna rilevanza penale. Se si sbircia dal buco della serratura, non è giustizia. Ma ho piena fiducia nel ministro Nordio, a me interessa che la giustizia civile abbia tempi certi. E avere come vicepresidente del Csm un avvocato libero ed equilibrato, mi rassicura". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Otto e mezzo” su La7. "Mi auguro – ha sottolineato il ministro – che riusciremo a fare nel corso dei cinque anni la riforma della giustizia di cui tutti parlano da decenni, visto che la Cartabia non ha toccato nulla”.(Rin)