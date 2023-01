Serbia: ex presidente Tadic su dichiarazioni di Vucic, segnale che il Paese è stato umiliato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati internazionali hanno espresso chiaramente le conseguenze della mancata accettazione del piano europeo per la questione del Kosovo, ha aggiunto Vucic. "Se non lo accetti, e crediamo che debba essere accettato, ti troverai di fronte all'interruzione del processo di integrazione europea, al blocco e al ritiro degli investimenti, a misure globali in senso politico ed economico che causeranno grande danni alla Serbia", ha spiegato il presidente citando le parole degli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina, vale a dire i rappresentanti di Francia, Germania, Italia, Unione europea e Stati Uniti. (Seb)