Kosovo: sottosegretario Difesa Rauti incontra contingente militare italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, ha incontrato oggi in Kosovo il contingente militare italiano della missione Nato Kfor in occasione dell'avvicendamento al Comando del Regional Command West, tra il reggimento Piemonte cavalleria (2°) della Brigata alpina "Julia" e il 9° reggimento alpini della Brigata alpina "Taurinense". Come riferisce una nota, la visita coincide con un momento di particolare importanza per la stabilità dell'area. Contemporaneamente, a Trieste, si teneva la conferenza "L'Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione". "A tutti voi, cavalieri e alpini, porto il saluto del governo, della Difesa e mio personale. L'Italia è orgogliosa di voi perché la vostra presenza contribuisce a mantenere la sicurezza e la stabilità in Kosovo. Siete impegnati in prima linea, a contatto con la popolazione, le istituzioni locali, le organizzazioni nazionali ed internazionali, i rappresentanti delle diverse etnie e religioni presenti sul territorio", ha detto Rauti salutando i militari di Camp Villaggio Italia. Al termine della cerimonia, il sottosegretario ha raggiunto il quartier generale Nato di Pristina e il Comando della Missione Nato Kfor, dove è stata accolta dal comandante di Kfor Generale di divisione Angelo Michele Ristuccia. (segue) (Res)