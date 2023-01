Kosovo: presidente Osmani, la Serbia è imperialista come Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quarto di secolo dopo le bombe, 15 anni dopo l'indipendenza, il Kosovo è ancora sull'orlo d'una guerra. "Non è stato il Kosovo a finire nel baratro di queste tensioni - spiega la presidente Vjosa Osmani - E aggressore e vittima non possono essere messi sullo stesso piano. E' casomai lo stesso Paese che intraprese le guerre negli anni Novanta, ancora una volta, a creare problemi. La Serbia è guidata da chi stava al servizio di Milosevic e ha solo cambiato strategia: considera il Kosovo, la Bosnia, il Montenegro come Stati provvisori da distruggere, vuole destabilizzarli". La più giovane presidente del più giovane Stato europeo da qualche mese maneggia una delle crisi più pericolose dei Balcani. Barricate serbe, spari sulle truppe Nato. Di fronte, l'eterno nemico. E sullo sfondo, ne è convinta, qualcun altro: "La mentalità egemonica di Belgrado somiglia moltissimo all'approccio che ha la Russia, quando crede di tornare all'era imperiale per prendersi territori di Paesi vicini. E la Serbia gioca seguendo lo schema di Putin. I Paesi democratici devono dare a Belgrado un messaggio chiaro: non permetteranno di trascinare la regione sull'orlo d'un altro conflitto. La Russia vuole spostare sui Balcani l'attenzione dell'Occidente, per distoglierla dall'Ucraina. E la Serbia minaccia la sicurezza usando forze che cooperano col Gruppo Wagner". (segue) (Res)