Kosovo: presidente Osmani, la Serbia è imperialista come Mosca (2)

- "Non posso dare particolari - aggiunge - si tratta di informazioni classificate". Poi spiega perché la crisi è riesplosa proprio ora: "C'è una sempre maggiore influenza russa in Serbia: Belgrado ha dato l'ok all'apertura dei cosiddetti centri umanitari russi, centrali di spionaggio che hanno trasformato il confine col Kosovo in un rifugio per chi è sotto sanzioni europee. E poi ci sono le gang del Nord Kosovo pagate, incitate, armate dal presidente serbo Vucic: criminali nelle black list di Usa e Gran Bretagna, quella che viene chiamata mafia balcanica e che non ama la determinazione con cui la stiamo combattendo e perciò usa la violenza contro di noi". "Vucic - secondo la presidente del Kosovo - vi appartiene, fa l'incendiario e insieme il pompiere: utilizza queste gang per destabilizzarci, poi va in giro a parlare di pace". I diritti del serbi sono spesso calpestati: "La nostra Costituzione protegge le minoranze più di qualsiasi altra in Europa. I serbi non hanno mai avuto problemi dopo la guerra: ci sono stati incidenti, ma quelli interetnici sono lo 0,03 per cento. Il problema è che i serbi del Nord si trovano al confine e Vucic li utilizza come ostaggi", ha concluso Osmani. (Res)