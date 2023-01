Kosovo: ambasciata Usa, 31 gennaio prima discussione su Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata statunitense di Pristina, in Kosovo, ha annunciato che il 31 gennaio si terrà, presso la propria sede, la prima discussione sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo. Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Beta", secondo cui né il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, né i rappresentanti della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) si sono ancora espressi sulla loro eventuale partecipazione, mentre il ministro per le comunità e il ritorno nel governo del Kosovo, Nenad Rasic, ha dato la sua disponibilità a esserci. La rappresentanza diplomatica degli Usa ha precisato che al dibattito sono stati invitati rappresentanti della società civile, funzionari governativi, leader politici e diplomatici. "Invitiamo tutti i gruppi e i rappresentanti della società civile, i funzionari governativi, i leader politici e i diplomatici a discutere di questo importante argomento. Il nostro obiettivo è migliorare la comprensione reciproca in merito alla Zso, a sostegno del dialogo tra Kosovo e Serbia con la mediazione dell'Unione europea", si legge nel comunicato diramato. (Seb)