Serbia-Kosovo: Lajcak, messaggi positivi da Paesi europei che non riconoscono indipendenza

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, ha dichiarato di aver già parlato con i rappresentanti dei Paesi dell'Unione europea che non riconoscono il Kosovo (Spagna, Slovacchia, Cipro, Grecia e Romania) "al fine di convincerli ad accettare la proposta dell'Ue per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina". Lo riporta il sito web in lingua serba "Rt Balkan". "Negli ultimi due incontri ho parlato con i rappresentanti di quattro dei cinque Paesi per discutere della proposta. Ho incontrato il ministro degli Esteri di Spagna, Slovacchia e Cipro, l'inviato speciale della Grecia, e incontrerò quello della Romania. Questi Paesi stanno seguendo il processo molto da vicino, perché la questione del Kosovo è una questione regionale", ha affermato Lajcak. Il rappresentante europeo ha sottolineato che "ci sono messaggi positivi" sull'accettazione della proposta e che "quattro su cinque di questi Paesi vedono l'importanza che il processo porti a dei risultati", ha detto Lajcak. (Seb)