Turismo: la neve nel Lazio riaccende le speranze di sciatori e gestori di impianti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono entrambe funzionanti dal fine settimana scorso”, dice Renato Cristiano responsabile della Rumm club srl che gestisce gli impianti e un albergo. “Ci sono 5 piste con varie difficoltà per circa 7 chilometri complessivi. Sabato e domenica abbiamo contato circa 700 presenze e contiamo che il prossimo fine settimana sia ancora migliore tanto che abbiamo deciso di aprire anche venerdì e rimanere aperti fino al lunedì. Qui – dice anche- oltre a qualche albergo, ci sono molte seconde case e il flusso di turismo principalmente è quello che arriva dall’Umbria. Se la neve ci assiste andremo avanti fino a che possiamo”. IN provincia di Roma si scia solo a Monna dell’Orso nel comune di Subiaco dove c’è una seggiovia quadriposto che porta da 1700 1850 metri di quota. “E’ stata aperta aperto sabato scorso e c’è stato il pienone – dice Cristiano Fagniani storico noleggiatore della zona - . “Siamo certi che anche i prossimi fine settimana saranno affollati. Anche durante la settimana sciatori, ciaspolatori e fondisti non mancano. Per dormire principalmente ci sono B&b e case vacanze che hanno funzionato bene”. (segue) (Rer)