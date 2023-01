Turismo: la neve nel Lazio riaccende le speranze di sciatori e gestori di impianti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Frosinone si scia bene a Campo Catino nel territorio di Guarcino dove per domani è previsto l’open day degli impianti. “Accesso gratuito a tutti gli impianti – dice Daniele Del Brocco presidente di Lvs rental srl, società che gestisce stazione – I primi fiocchi sono caduti a novembre e ci siamo illusi che la stagione sarebbe cominciata presto. Poi però sono cominciate le piogge e la neve è tornata in abbondanza la scorsa settimana. Domani inauguriamo un progetto nuovo della stazione; si chiama family park Campo Catino che si adatta a tutta la famiglia, dove anche chi non scia trova attività da fare. Abbiamo aggiunto due Tapis Roulant uno per il campo scuola, il secondo dedicato agli sciatori e al fun park con gommoni e slittini e giochi vari che abbiamo inaugurato sabato. Per gli sciatori ci sono 14 piste di diverso livello per circa 12 chilometri di pista e un dislivello di oltre 300 metri. Si parte dai 1620 e si arriva 1980. Di neve ce n’è dai 30 a 80 centimetri”. Tutti elementi attrattivi e per questo “ci aspettiamo il pienone. Già la scorsa settimana che non si sciava c’era tanta gente”. A proposito dei pernottamenti “in stazione c’è un solo albergo che è chiuso ma Guarcino ha strutture ricettive che possono ospitare. Molti, però, scelgono di alloggiare nelle strutture di Fiuggi dove hanno maggiori confort. Il nostro cliente, è più che altro uno sciatore pendolare ma ci stiamo attrezzando per l’anno prossimo ad ampliare l’offerta e riaprire le strutture attualmente chiuse, anche quelle in prossimità della stazione”. (segue) (Rer)