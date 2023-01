Turismo: la neve nel Lazio riaccende le speranze di sciatori e gestori di impianti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Campo Staffi di Filettino, il vento sta tirando un brutto scherzo a gestori e sciatori. “Di neve ce n’è tanta ma il vento l’ha spazzata via dalla pista più alta ad Antico Tento – dice Filippo Coluccelli gestore degli impianti – Abbiamo aperto domenica scorsa ma quel tratto l’abbiamo dovuto subito chiudere. Stiamo lavorando per riportare su la neve con i mezzi battipista ma il costo del carburante, che qua in montagna è arrivato a 1,99 euro a litro non ci aiuta. Anche sull’aspetto del caro energia stiamo aspettando che il Governo decida su come aiutarci. Oggi siamo stati costretti a chiuderla ancora per motivi di sicurezza. E’ un peccato – dice – perché la neve è molto bella e si scia bene dove il vento non la spazza via”. Le condizioni meteo, però, promettono miglioramenti ma il segnale più promettente “sono le prenotazioni della scuola sci per il fine settimana. E’ quello - dice ancora Coluccelli – il vero termometro di ciò che ci aspetta. Sono rimaste soltanto poche di lezione disponibili. Vuol dire che ci sarà tanta gente”. Dal punto di vista dei possibili pernottamenti “abbiamo un solo albergo, ma in centro a Filettino ci sono molti privati che affittano stanze per i fine settimana ma – aggiunge – l’appassionato che viene a sciare a Campo Staffi è uno sciatore che, tolti gli sci, torna a casa”. In ultimo c’è Prati di Mezzo a Picinisco, dove domenica, se supera il collaudo, dovrebbe riaprire l’unica pista per dilettanti. Un discesa senza curve di circa 500 metri. (Rer)