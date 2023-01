Olocausto: presidente Municipio Roma VI, onoriamo memoria con testimonianze presso sala Cinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni giorno è il Giorno della Memoria, affinché l'uomo non dimentichi mai le atrocità del secolo scorso. Il Municipio VI farà la sua parte, organizzando per il 27 gennaio alle ore 10:00 presso la sala cinema Cerone in via Natale Balbiani una serie di interventi dal titolo Nei labirinti della Memoria moderati dall'avvocato Teresa Molinaro. Lo dichiara in un comunicato stampa il presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco. "Interverranno il professor Piero Di Nepi, ex preside del liceo Levi, il dott. Alberto Terracina, della comunità ebraica di Roma, il professor Giovanni Cipriani, dell'associazione Promozione Libro. Data l'importanza del tema, invito tutti alla massima partecipazione, cittadini e forze politiche", conclude.(Com)