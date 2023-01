Migranti: ministra svedese, mancanza di rimpatri è problema reale per Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di rimpatri è un problema reale per molti Stati membri Ue e gli attuali livelli di rimpatrio non sono adeguati. Lo ha detto Maria Malmer Stenegard, ministra per l'Immigrazione svedese, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio informale degli affari Interni di Stoccolma. "Questo ha un impatto negativo sulla capacità degli Stati membri di gestire i nuovi arrivi e mina la legittimità del sistema di asilo e migrazione dell'Ue", ha detto. Dalle discussioni di oggi, ha spiegato la ministra svedese, è emerso che "si dovrebbe inoltre valutare lo sviluppo di ulteriori strumenti per rafforzare la capacità di risposta dell'Ue in caso di mancata cooperazione da parte dei Paesi terzi, in materia di rimpatrio". I ministri europei hanno quindi invitato la Commissione "a dare seguito alla cooperazione esistente con i Paesi terzi in materia di rimpatri", ha continuato Stenegard. "Se l'intensificazione degli sforzi politici e diplomatici non dovesse produrre i risultati desiderati, gli Stati membri invitano la Commissione a tornare al Consiglio con proposte sulle restrizioni dei visti", ha proseguito. "Ampi partenariati con i Paesi terzi prioritari sono importanti per rendere più efficienti i rimpatri e prevenire la migrazione irregolare", ha concluso la ministra svedese, secondo cui "le discussioni odierne costituiranno un valido contributo per portare avanti questi temi durante la nostra presidenza". (Beb)