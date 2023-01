Ucraina: ministro Esteri ceco, sosteniamo un tribunale speciale per il crimine di aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca sostiene la creazione di un tribunale speciale per perseguire il crimine di aggressione ai danni dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Jan Lipavsky. Oggi a Praga si sono riuniti i rappresentanti di venti nazioni per una riunione sul tema. “La Russia deve essere riconosciuta responsabile per la sua guerra di aggressione e la giustizia deve prevalere”, ha scritto il capo della diplomazia ceca in un messaggio su Twitter. (Vap)