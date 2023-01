Scuola: Amato (M5s), a Palermo alunna in ipotermia e c'è chi pensa a gabbie salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso dell'alunna di quinta elementare che a Palermo è andata in ipotermia perché nella sua scuola non funziona il riscaldamento è emblematico della situazione insostenibile che vivono molti nostri studenti in alcuni istituti. La vera priorità è questa: restituire dignità alle scuole partendo dal rendere gli edifici scolastici dei luoghi sicuri, accoglienti e privi di rischi per i nostri ragazzi. Peccato che invece al governo ci sia chi come Valditara perda tempo a sproloquiare sul riesumare le gabbie salariali dando più soldi a chi lavora al Nord, o chi come Salvini parli della prima pietra del ponte sullo Stretto. Sono persone scollegate dalla realtà". Lo afferma in una nota il deputato del Movimento cinque stelle e componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, Gaetano Amato. (Com)