Brasile: ministro Giustizia, pronta la proposta di creazione di una Guardia nazionale

- Il governo del Brasile è pronto a presentare una proposta per la creazione di una Guardia nazionale di pubblica sicurezza permanente, con l'obiettivo di proteggere gli edifici pubblici federali della capitale del Brasile e per agire in operazioni speciali in terre indigene, aree di confine, unità di conservazione e supporto per la sicurezza dello Stato. Lo ha detto il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, in una intervista al servizio pubblico brasiliano "Ebc", evidenziando che la proposta è venuta direttamente dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva e che la nuova struttura dovrebbe sostituire la già esistete Forza nazionale di sicurezza (Fns), creata nel 2004, nel primo mandato di Lula. (segue) (Brb)