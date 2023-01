Brasile: ministro Giustizia, pronta la proposta di creazione di una Guardia nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Lula pensa che la Forza nazionale, a causa della sua natura temporanea, non soddisfi il ruolo che le spetta. Per questo lui stesso ha chiesto una riformulazione. L'abbiamo scritta, ed è pronta. Sarà un'istituzione dedicata alla sicurezza delle aree civiche, ma potrà agire nelle zone di confine, nei territori indigeni e nelle unità di conservazione. Sarà simile alla Forza Nazionale, ma con un proprio comando, con cultura, comunque", ha detto. La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare di tutti gli stati, impiegata in incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. La nuova Guardia nazionale avrà invece struttura propria e il personale sarà selezionato attraverso un concorso pubblico. (segue) (Brb)