Brasile: ministro Giustizia, pronta la proposta di creazione di una Guardia nazionale (4)

- Oltre alla creazione della Guardia nazionale è in fase di valutazione da parte del governo la proposta di un cosiddetto Pacchetto Democrazia, in cui l'esecutivo proporrà modifiche di legge per facilitare la sanzione di comportamenti, soprattutto su internet, che costituiscono la pratica di attacco contro lo Stato democratico di diritto. "Nessuno può montare un chiosco in un centro commerciale e insegnare a fabbricare una bomba. Perché dovrebbero poterlo farlo su internet? Terrorismo e crimini contro lo stato di diritto democratico non possono essere favoriti da internet", ha affermato Dino, secondo cui sarà anche previsto un aumento della pena per chi organizza e finanzia colpi di stato e atti antidemocratici, come quelli che hanno avuto luogo a Brasilia l'8 gennaio. (Brb)