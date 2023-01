Ucraina: ministra Esteri Francia, ad aprile invieremo a Kiev secondo laboratorio per test Dna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo laboratorio utile per l'analisi del Dna verrà inviato dalla Francia in Ucraina ad aprile. Lo ha detto la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ad Odessa, durante una conferenza stampa tenuta al fianco dell'omologo ucraino Dmytro Kuleba. Colonna ha ricordato il sostegno dato a Kiev nel campo della "lotta contro l'impunità". Esaminiamo la "possibilità di creare in complemento con l'ordine giuridico esistente un tribunale ibrido", ha aggiunto la titolare della diplomazia francese.(Kiu)