Piemonte: nascono altri 4 centri Hpl per fragilità cognitive dopo la sperimentazione di Torino

- Dopo Torino l'Hpl, il centro per le fragilità cognitive ideato dal Cpd (Consulta per le persone in difficoltà), sbarca in altre 4 province Torinesi in collaborazione con i dipartimenti di Neuropsichiatria infantile delle Asl locali, il contributo di Enel cuore onlus Il progetto è stato presentato oggi a Torino, nella Sala Trasparenza del Palazzo regionale in piazza Castello 165. “Oggi sono orgoglioso al pari di quando inauguriamo un nuovo stabilimento produttivo che porta lavoro o una nuova infrastruttura che potenzia i collegamenti - ha sottolineato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - Perché il nostro compito è quello di non lasciare nessuno indietro e i bambini rappresentano la risorsa più preziosa per il nostro futuro. Ringrazio l’assessore Caucino per aver reso il Piemonte una delle prime regioni a mettere in campo una attenzione così preziosa e con lei la Consulta per le persone in difficoltà e l’Associazione Diritti Negati. Un grazie particolare ad Enel per aver aiutato a realizzare questo progetto". (segue) (Rpi)