Francia-Cina: Air France aumenta frequenza voli verso destinazioni cinesi

- Dal prossimo primo luglio, Air France aumenterà gradualmente la frequenza dei suoi voli in partenza dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi verso Pechino, Shanghai e Hong Kong. Lo riferisce in un comunicato la compagnia francese, aggiungendo che le sue operazioni sono vicine ai livelli pre-pandemia. Il progressivo aumento dei voli segue l'annuncio delle autorità cinesi di voler eliminare le restrizioni ai viaggi. Attualmente Air France vola a Pechino una volta alla settimana, a Shangai due volte a settimana (salirà a tre dal prossimo 3 febbraio), a Hong Kong - destinazione riattivata il 9 gennaio - tre volte a settimana. A partire dal primo luglio, Air France volerà ogni giorno verso ogni destinazione in partenza dall'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. (Com)