Camera: domani audizione esperti su prezzi carburanti

- Domani venerdì 27 gennaio, la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge riguardante le disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, svolge le seguenti audizioni: ore 12:45, Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm); ore 13, organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl; ore 13:20, Sindacato gestori carburanti; ore 13:35, Unione energie per la mobilità (Unem); ore 13:50, Garante per la sorveglianza dei prezzi; ore 14:05, Assopetroli Assoenergia; ore 14:20, Ecco - independent energy and climate change think tank; ore 14:35, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu); ore 15:05, Nomisma energia; ore 15:20, Istituto nazionale di statistica (Istat). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)