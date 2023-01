Carburanti: M5s, prezzi ancora alle stelle ma governo resta immobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Proprio oggi dall'Istat "arrivano rilievi agrodolci: nel gennaio 2023 cresce l'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane, ma cala di quasi due punti l'indice di fiducia dei consumatori. Uno scenario che non lascia troppo tranquilli, perché sul breve periodo un eventuale calo dei consumi rischia di avere ricadute negative proprio sul nostro mondo produttivo, che in questa versa in buona salute. E' chiaro che su questo quadro impatta e non poco l'ondata di rincari dei carburanti: prima la mancata conferma del taglio delle accise in manovra, poi la pantomima di gennaio del duo Meloni-Urso tra accuse ai benzinai, il varo dell'inutile Dl trasparenza e infine la sequela di incontri a palazzo Chigi, culminati nello sciopero di ieri, non ha risolto nulla. Come dicono oggi le associazioni dei consumatori, il costo della benzina resta spropositato e pesa sulle famiglie, che si trovano alle prese con un carrello della spesa che aumenta di giorno in giorno". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività Produttive alla Camera. "Non solo", proseguono i parlamentari, "il prossimo 5 febbraio è fissato il blocco dell'import del petrolio dalla Russia, ma non ci risulta che il governo si sia attivato in alcuna direzione, né sul versante nazionale né su quello internazionale. L'Italia dipende fortemente da certi rifornimenti, e sarebbe importante capire se imprese e famiglie italiane possono stare tranquille, visto che le tariffe delle pompe di benzina sono già alle stelle. E' giunta l'ora che la Meloni ci dica come intende aiutare gli italiani, visto che i sostegni sulle bollette basteranno solo fino a marzo, il superbonus che spingeva il Pil è stato smantellato, il reddito di cittadinanza che aiutava i più fragili depennato e lo sconto sui costi dei carburanti eliminato. Per ora registriamo che l'incedere dei sovranisti di governo è inconcludente e all'insegna dell'austerity, e non è un bel vedere". (Com)