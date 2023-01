Scuola: Bonelli (Avs), proposta Valditara razzista e discriminatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta del ministro dell’Istruzione Valditara di introdurre stipendi differenziati per i professori su base regionale e aiuti ai privati per sopperire al livello basso degli stipendi è una proposta razzista e discriminatoria. Lo ha dichiarato il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e Sinistra Angelo Bonelli. “Mai ci saremmo aspettati, da un ministro della Repubblica, che, dopo l'umiliazione come strumento per educare, potesse oggi passare alla discriminazione degli stipendi dei professori e manifestasse la volontà di distruggere la scuola pubblica”, ha proseguito. “La scuola pubblica – ha sottolineato – si salva e si tutela dando dignità agli stipendi, aumentando gli stipendi, attraverso investimenti e finanziamenti in questo settore”. “La proposta del ministro – ha concluso – è assolutamente irricevibile e indecente. La respingiamo al mittente. È questo il vero volto di questa destra che vuole minare la funzione pubblica dello Stato in settori chiave come l'istruzione e la sanità". (Rin)