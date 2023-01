Terremoto: Prisco, mantenimento presidi straordinari Vigili del Fuoco è riconoscimento ruolo svolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermata oggi la permanenza dei presidi straordinari dei Vigili del Fuoco nelle regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. Il personale resterà dunque fino al dicembre 2023, in funzione di supporto per gli interventi nelle aree colpite, nell'ambito della gestione commissariale per la ricostruzione post terremoto. Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. “Si tratta – ha proseguito – di 16 unità di personale nelle Marche, cinque in Umbria e cinque nel Lazio per ogni turno di servizio che, inserite nel dispositivo di Protezione civile, garantiranno la continuità di un presidio operativo indispensabile per le attività di ripristino, messa in sicurezza e demolizione”. “La permanenza di tali assetti straordinari – ha sottolineato – conferma l'importanza del ruolo svolto sin dal 2016 nelle aree colpite dal sisma dai Vigili del Fuoco anche oltre il soccorso tecnico urgente ma la cui professionalità resta a tutt'oggi indispensabile e la piena collaborazione di tutti gli enti protagonisti, ognuno per la parte di competenza funzionale, nell'opera di ricostruzione post sisma affidata al Commissario Guido Castelli”. (Rin)