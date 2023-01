Difesa: Perego, presenza Marina italiana in Sinai è sforzo di salvaguardia stabilità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è impegnata da 40 anni per la pace. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, nel suo intervento al Trilateral Plenary Meeting del Multinational Force and Observer (Mfo) Sinai. “Dopo oltre 40 anni tre navi della nostra Marina Militare continuano a operare in Sinai pattugliando lo Stretto di Tiran di accesso al Golfo di Aqaba dove si affacciano Arabia Saudita, Egitto, Giordania e Israele”, ha dichiarato il sottosegretario. “La presenza italiana da così tanto tempo è sinonimo di efficacia dello sforzo fatto per salvaguardia di stabilità e pacifica convivenza su scala globale”, ha affermato Perego, “i nostri marinai ‘del deserto’ confermano l’esigenza nazionale ed europea di uno strumento militare moderno e calibrato sul piano quantitativo e qualitativo, a partire dalla risorsa umana il cui intramontabile valore strategico prescinde dal livello di innovazione”. “La difesa italiana continuerà con il proprio impegno a fornire la capacità Coastal Patrol Unit, e dovrà investire su mezzi più moderni e efficaci per assicurare continuità futura allo svolgimento di questa missione”, ha concluso nel suo intervento il sottosegretario, “una missione di pace che funziona”. (Res)