Cultura: Melito (Pd Roma), ritrovata statua Ercole, conferma bellezza parco Appia Antica

22 luglio 2021

- La vicepresidente della commissione capitolina Urbanistica, Antonella Melito, del Partito democratico, in una nota dichiara: "Un'altra meraviglia affiora dal sottosuolo della Capitale. Il ritrovamento di una statua di Ercole nei pressi di parco Scott, nel VIII Municipio, durante gli scavi di Acea, ci ricorda quali e quanti tesori custodisca la nostra città. Questo ritrovamento - afferma la vicepresidente della commissione Urbanistica - rafforza ulteriormente la candidatura all'Unesco della Via Appia - regina viarum fortemente voluta dal sindaco Gualtieri e che come maggioranza abbiamo sostenuto in Aula. Dalle radici della Capitale emergono ancora bellezze che puntiamo a valorizzare ogni giorno e che vogliamo rendere accessibili al più ampio pubblico possibile. Per questo speriamo che la statua, dopo il necessario restauro, possa essere esposta, magari nell'area del mausoleo di Priscilla, come chiede il comitato di cittadini di Parco Scott, e che grazie agli introiti si possano raccogliere fondi per terminare i lavori di ristrutturazione dello stesso monumento. Un grazie ai preziosi professionisti del Parco Archeologico dell'Appia Antica per il costante lavoro di tutela di un luogo dal quale continuano a riemergere bellezze della nostra storia", conclude Melito. (Com)