Iran: Israele chiede a Ue inserimento pasdaran in lista organizzazioni terroristiche

- Il ministro degli Esteri, Eli Cohen, ha chiesto all’Unione europea di inserire i Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) nella lista delle organizzazioni terroristiche. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri israeliano diramata dopo l’incontro tra Cohen e il rappresentante dell’Ue in Israele, Dimiter Tzantchev. “Solo una mossa radicale" contro Teheran "invierebbe un messaggio chiaro al regime terroristico in Iran", ha affermato Cohen secondo quanto riferisce la nota del ministero degli Esteri israeliano. All'inizio di questa settimana, l'Unione europea ha deciso di non portare avanti un piano per aggiungere i Guardiani della rivoluzione iraniana nella lista dei gruppi terroristici. L'Unione europea ha comunque annunciato l’imposizione di un quarto pacchetto di sanzioni contro alti funzionari iraniani sospettati di svolgere un ruolo nella repressione delle proteste in corso in Iran dallo scorso 16 settembre 2021 a seguito della morte della 22enne curda, Mahsa Amini, dopo il suo arresto a Teheran da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. L’Ue ha già imposto tre tornate di sanzioni a funzionari e organizzazioni iraniane - inclusi ministri del governo, ufficiali militari e polizia morale iraniana - per violazioni dei diritti umani in seguito all’ondata di proteste.(Res)