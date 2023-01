Serbia: sondaggio ministero Integrazione, 43 per cento cittadini sostiene adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 43 per cento dei cittadini serbi sostiene l'adesione della Serbia all'Unione europea, mentre il 32 per cento è contrario. Lo rivela un nuovo sondaggio di opinione condotto dal ministero dell'Integrazione europea, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Se domani si tenesse un referendum sull'adesione, il 43 per cento dei cittadini serbi voterebbe a favore, il 32 per cento contro, il 13 per cento non voterebbe affatto, mentre il 12 non saprebbe come risponderebbe. I due terzi degli intervistati (65 per cento) ritengono che le riforme necessarie per l'ingresso del Paese balcanico nell'Ue debbano essere attuate, a beneficio dei cittadini e per creare una Serbia migliore e più ordinata e secondo il 38 per cento dei partecipanti al sondaggio, sia lo Stato che i cittadini trarrebbero vantaggio dall'adesione della Serbia all'Ue. Alla domanda sull'emanazione di aiuti allo sviluppo a fondo perduto, il 28 per cento degli intervistati riconosce che l'Ue è il principale donatore dei fondi, seguito da Cina, Russia e Norvegia. (segue) (Seb)