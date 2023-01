Serbia: sondaggio ministero Integrazione, 43 per cento cittadini sostiene adesione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la maggior parte dei cittadini, l'appartenenza all'Ue rappresenta la possibilità di viaggiare all'interno dell'Ue (15 per cento), maggiori opportunità di lavoro (14 per cento), la strada verso un futuro migliore per i giovani (13 per cento), mentre per il 13 per il cento degli intervistati rappresenta il rischio di perdere la propria identità culturale. Il 41 per cento dei cittadini ha espresso la voglia di cambiare anche il proprio stile di vita attuale, se finalizzato all'adesione all'Ue, e alla domanda in che tipo di sistema sociale vorrebbero vivere, i cittadini serbi hanno citato come modello innanzitutto la Svizzera (25 per cento), seguita dalla Germania (20 per cento) e dalla Norvegia (14 per cento). Al sondaggio hanno partecipato 1.050 intervistati di età superiore ai 18 anni, solo sul territorio della Serbia. (Seb)