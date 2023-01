Turkmenistan: conclusa visita della rappresentante della Banca mondiale in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi con un impegno ad approfondire la cooperazione bilaterale la visita in Turkmenistan di Tatiana Proskuryakova, direttrice della Banca mondiale in Asia centrale, iniziata lo scorso 22 gennaio. La dirigente ha avuto una serie di incontri con funzionari governativi, ministri e rappresentanti locali per identificare le priorità della cooperazione. L'agenda dei colloqui ha incluso questioni come il sostegno al Turkmenistan nella lotta al Covid-19, lo sviluppo dell'agricoltura e il rafforzamento del ruolo del settore privato nell'economia nazionale. Spazio anche ai temi legati alla lotta ai cambiamenti climatici e al dossier dell'accesso del Turkmenistan all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). (Res)