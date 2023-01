Piemonte: vertice in Prefettura per il potenziamento delle pratiche sui passaporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi il vertice tra Regione Piemonte e i Prefetti e i Questori di tutto il territorio piemontese per fare il punto sulle pratiche di emissione e rinnovo dei passaporti, alla luce del grande incremento di richieste registrato negli ultimi mesi. L'incontro si è svolto nella Prefettura di Torino. "Ho chiesto questo incontro per dare la disponibilità della Regione a supportare, nei modi possibili, il lavoro delle Prefetture e delle Questure che, come noto, hanno registrato un forte aumento delle richieste legate ai passaporti - ha spiegato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. È fondamentale che i cittadini possano avere i documenti necessari all'espatrio in tempo utile e ringrazio i Prefetti e i Questori per la disponibilità a potenziare sia gli open day che gli sportelli dedicati alle pratiche urgenti. Abbiamo anche valutato la possibilità di coinvolgere i Comuni per rendere il servizio più capillare e vicino ai cittadini. (segue) (Rpi)