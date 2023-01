Piemonte: vertice in Prefettura per il potenziamento delle pratiche sui passaporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il Covid gli spostamenti, come sappiamo, sono stati ridotti al minimo e molti passaporti sono andati in scadenza senza essere rinnovati in quel momento, e questo adesso che la vita è tornata alla normalità sta provocando un forte incremento delle richieste. Ci è stato però garantito che tutti i cittadini riceveranno i documenti nei tempi utili per le loro esigenze di espatrio. Un accordo bilaterale tra i governi, in particolare con la Gran Bretagna dopo la Brexit, per consentire l'utilizzo della semplice carta di identità, come avviene già per molti altri Paesi extra europei, agevolerebbe moltissimo e ridurrebbe notevolmente il carico di pratiche. Ci faremo portavoci con il governo di questa richiesta", ha concluso Cirio. (Rpi)