- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta preparando un viaggio in Europa per il mese prossimo, in occasione dell’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina. Lo ha scritto su Twitter il giornalista Josh Lederman, dell’emittente “Nbc News”, citando proprie fonti in esclusiva. (Was)