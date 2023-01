Casa: Nevi (FI), obbligatorietà direttiva metterebbe sul lastrico milioni di famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa per Forza Italia è un bene che va difeso in ogni sede e cercheremo di farlo anche questa volta, dato che la direttiva Casa green rischia di mettere in seria difficoltà milioni di cittadini proprietari di abitazioni. Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale agricoltura del partito azzurro. “Ricordiamo che la Direttiva in questione, stando alla bozza che arriva dall'Unione europea – ha proseguito –, prevede lavori da apportare agli edifici residenziali per renderli maggiormente efficienti sotto il profilo energetico. Addirittura dovrebbero rientrare nella classe energetica E entro il prima gennaio 2030. A cui dovrebbe seguire, nel 2033, l'obbligo di passaggio in classe D. Il tutto per arrivare, come obiettivo finale, a zero emissioni nel 2050, riducendo così i consumi di circa il 25 per cento”. “Tutto bello – ha sottolineato Nevi – se non fosse che i costi di ristrutturazione andranno a ricadere sulle famiglie ed è per questo che ci batteremo per rivedere la Direttiva, nel senso che chiederemo di togliere l'obbligatorietà delle opere da eseguire”. “Una simile misura – ha continuato – avrebbe degli effetti gravissimi sui cittadini, in particolare per i proprietari di edifici costruiti nelle aree più interne e agricole del Paese, che già vivono condizioni di assoluto svantaggio”. “La casa – ha aggiunto – deve continuare ad essere un valore per gli italiani e non un accollo economico. Lavori di ristrutturazione significativi, come potrebbero essere necessari per arrivare alla Casa green, rischierebbero di mettere sul lastrico milioni di famiglie e questo non ce lo possiamo permettere”. “L'obbligatorietà dell'azione di conversione degli immobili chiediamo che venga accompagnata da un totale sostegno economico che ne favorisca l'esecutività delle opere", ha concluso. (Rin)