Usa-Messico: Blinken sente omologo, focus su contrasto al traffico di stupefacenti

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo messicano, Marcelo Ebrard, con cui ha proseguito la discussione avviata in occasione dell’ultimo summit dei leader del Nord America. Le parti, riferisce una nota, hanno parlato del futuro della cooperazione bilaterale nel contrasto al traffico di stupefacenti, sottolineando la necessità di collaborare per la lotta alla criminalità transnazionale. (Was)