Russia-Eritrea: Lavrov ricevuto da Afwerki

- Nel corso della sua visita ad Asmara, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stato ricevuto dal presidente eritreo Isaias Afwerki. Lo riferisce su Twitter l'account ufficiale dell'ambasciata russa in Benin e Togo, mentre altre fonti riferiscono di un incontro in agenda questa sera nella città di Massaua. Secondo fonti stampa Lavrov, che nel suo viaggio è accompagnato da una delegazione di alto livello, dovrebbe invitare personalmente Afwerki al prossimo summit Russia-Africa, in agenda a Mosca il prossimo luglio. (Res)