Veneto: assessore allo Sviluppo Economico scrive a Giorgetti per intervento straordinario sullo sblocco dei crediti delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione del Veneto, tramite una nota, ha fatto sapere che Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo Economico, ha scritto al ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti e ai parlamentari veneti per segnalare la necessità di un intervento in favore delle imprese, per sbloccare i crediti. "Ritengo opportuno renderla partecipe della difficile situazione che si trovano ad affrontare le imprese venete, ed in particolar modo le Pmi, che segnalano una serie di rallentamenti e irrigidimenti da parte di alcuni istituti bancari, che hanno introdotto nuove procedure e condizioni per l'acquisto dei crediti – scrive nella lettera-. In generale, si registra un maggior onere a carico del cedente e, soprattutto, una minore celerità nella definizione delle pratiche, dovuta al rafforzamento dei controlli, nonostante il fatto che, una volta ottenuti asseverazione, visto di conformità e codice univoco, il credito da cedere sia certo". Inoltre, aggiunge Marcato in un altro passaggio, "serve un intervento straordinario per sbloccare il mercato e smobilizzare i cassetti fiscali delle imprese per consentire loro di tornare sul mercato e riconoscere lo sconto in fattura ai cittadini, rimettendo in moto il settore delle costruzioni che ha costituito una locomotiva della ripresa post-Covid del Paese". L'intervento urgente, come poi riassunto, viene richiesto per "semplificare e velocizzare le verifiche documentali per le cessioni successive a quelle rivolte al primo intermediario finanziario; introdurre una deroga espressa all'articolo 321 del codice penale per tutelare gli operatori onesti, escludendo la possibilità che il sequestro preventivo dei crediti in capo al soggetto originariamente beneficiario del credito d'imposta possa coinvolgere anche i cessionari in buona fede; prevedere meccanismi per la trasformazione dei crediti in finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica per le imprese che hanno concesso sconti in fattura ai propri clienti e che adesso non riescono a monetizzarli; promuovere la stipula di un accordo tra Governo, Associazione bancaria italiana, Cassa depositi e prestiti S.p.a., Poste italiane S.p.a. e le organizzazioni imprenditoriali per accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e definendo regole uniformi per valutare l'affidabilità dei cedenti". (Rev)