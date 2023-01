Serbia: ministero Finanze, rimborsati 850 milioni di euro dei vecchi debiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha rimborsato oggi 100 miliardi di dinari (circa 850 milioni di euro) dei vecchi debiti. La conferma arriva dal ministero delle Finanze di Belgrado, ripreso dal quotidiano "Politika", secondo cui nonostante questo esborso, lo Stato ha sul conto ancora 287 miliardi di dinari (circa 2,4 miliardi di euro). Sempre il ministero ha affermato che lo Stato adempie puntualmente a tutti i suoi obblighi. All'inizio dell'anno, il ministro delle finanze Sinisa Mali aveva sostenuto che la Serbia "ha sufficienti soldi per saldare tutti i suoi obblighi, compreso il rimborso del debito estero, che ammonta a circa il 30 per cento del debito totale per il 2023, cioè 184 miliardi di dinari (circa 1,57 miliardi di euro)".(Seb)