Italia-Usa: prende il via la missione dell’ambasciatrice Mariangela Zappia in Giamaica

Inizia oggi la missione dell'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, in Giamaica e alle Bahamas, Mariangela Zappia, a Kingston, dove incontrerà la ministra degli Esteri, Kamina Johnson Smith, e il ministro dell'Ambiente, Matthew Samunda. L'ambasciatrice, riferisce una nota, vedrà altresì imprenditori italiani attivi in loco e visiterà siti di investimenti del nostro Paese in Giamaica. La missione mira a rafforzare ulteriormente il già eccellente rapporto bilaterale, nell'anno in cui ricorre il 60mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giamaica. L'interscambio commerciale tra Italia e Giamaica è più che raddoppiato nel 2022 rispetto all'anno precedente e nel Paese sono presenti rilevanti investimenti italiani.