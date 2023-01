Italia-Usa: prende il via la missione dell’ambasciatrice Mariangela Zappia in Giamaica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su tutti spiccano quelli del gruppo Campari, che ha rilanciato l'industria locale del rum. Di rilievo anche gli investimenti nel settore del turismo, nei servizi finanziari, nei materiali da costruzione e nel comparto dello zucchero, storicamente rilevante in Giamaica. Con l'entrata in vigore, lo scorso anno, dell'accordo bilaterale contro le doppie imposizioni, investimenti e interscambio sono previsti in ulteriore crescita, anche nei settori delle infrastrutture e della transizione energetica. La missione offrirà l'occasione per rinnovare l'impegno dell'Italia a sostegno dell'intera regione caraibica, in particolare nelle sfide legate ai cambiamenti climatici. A margine dell'ultima Assemblea generale dell'Onu, nel settembre 2022, l'Italia ha concluso un accordo con la Banca di sviluppo caraibica, oltre ad aver varato, in linea con gli impegni assunti nel corso della presidenza italiana del G20 e della co-presidenza della Cop26, importanti strumenti per rafforzare il sostegno italiano alla regione caraibica in materia di lotta al cambiamento climatico. (Was)