Ucraina: Zelensky, non mi interessa parlare con Putin, "non è nessuno"

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di non avere intenzione di parlare con l'omologo russo Vladimir Putin. In un'intervista all'emittente britannica "Sky News", Zelensky ha detto che il capo dello Stato russo "non è nessuno". Rispondendo alla domanda se l'incontro con Putin potrebbe aiutare a risolvere il conflitto, Zelensky ha detto: "Non sono interessato. Non mi interessa incontrarlo, non mi interessa parlargli (...) non capisco davvero chi prende le decisioni in Russia". Tuttavia, il presidente ucraino ha osservato che la priorità assoluta per il governo ucraino rimane la vita degli ucraini. "Non voglio combattere in Russia. Voglio solo che fermino la guerra il più rapidamente possibile e lascino il nostro Paese il più presto possibile. Posso dire con certezza che se lasciano il nostro territorio, la guerra si fermerà. Questo è tutto", ha concluso Zelensky. (Kiu)