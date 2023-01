Agroalimentare: D’Eramo, in Paesi scandinavi Italia riconosciuta leader qualità prodotti, vino incluso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati di questa ricerca confermano come il made in Italy sia giudicato top per qualità nel settore del biologico e come abbia ampi margini di crescita in Nord Europa. “In Danimarca e Svezia aumentano consumo, richiesta e apprezzamento dei nostri prodotti agroalimentari bio, vino incluso. Con buona pace di chi vorrebbe puntare su latte e carne sintetici o far passare il messaggio che tutti gli alcolici a prescindere da dose e gradazione fanno male alla salute”. Con queste parole il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, commenta i risultati della consumer survey con focus su Danimarca e Svezia presentata in occasione del quarto forum Ita.Bio, piattaforma curata da Nomisma e promossa da Ice Agenzia e FederBio. (segue) (Rin)