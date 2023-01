Lazio 2023: D'Amato incontra Ance, tempi più veloci e procedure più snelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive sono fare del Lazio "una regione leader in Italia e in Europa così come è stato per il contrasto al Covid. Questo significa tempi più veloci e procedure più snelle. Ed è l'impegno importante che prendo oggi con l'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance)". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell'incontro con l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) a Roma. "Dobbiamo correre - ha aggiunto - le risorse sono disponibili. Dobbiamo correre per migliorare le infrastrutture, per un piano di rigenerazione urbana che è molto importante".(Rer)