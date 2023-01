Lavoro: Cucchi (Avs), subito tavolo nazionale su vertenza G&W Electric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta della ministra del Lavoro, Calderone, "ci lascia insoddisfatti. E' necessario attivare da subito un tavolo nazionale sulla chiusura della G&W Electric con il ministro Urso. Il tavolo regionale, già attivo, non basta anche perché l'azienda è presente sia in Puglia che in Lombardia. Visto il carattere specialistico della produzione e la destinazione quasi esclusiva verso i mercati esteri, è necessario coinvolgere Invitalia per trovare nuovi acquirenti". Lo ha affermato Ilaria Cucchi, senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra, nella replica alla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, nel corso del question time a palazzo Madama. "La nostra Costituzione si fonda sul lavoro e, visti i tempi aggiungerei, sulla sua difesa - ha aggiunto la parlamentare -. E' necessario che la ministra Calderone intervenga per scongiurare il pesante impatto sociale ed economico che questi licenziamenti hanno su una zona del Paese già fortemente a rischio desertificazione industriale e in cui prolifera la criminalità organizzata. Centoquattordici lavoratori, molti ultracinquantenni, e le loro famiglie aspettano risposte e interventi a tutela del loro posto di lavoro".(Rin)