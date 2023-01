Appalti: Brancaccio (Ance), pochissime le stazioni appaltanti qualificate nella Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A parte pochissimi committenti, "lo stato delle stazioni appaltanti non è di reale qualificazione e i requisiti di questo codice sono troppo bassi”. Lo ha detto la presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Federica Brancaccio, durante l’audizione alla commissione Ambiente della Camera per il decreto legislativo sul codice dei contratti pubblici. Brancaccio ha spiegato che uno dei fallimenti del codice attuale è stata la mancanza di qualificazione delle stazioni appaltanti. “Non vorremmo - ha aggiunto Brancaccio - che si facesse un eccessivo passo avanti senza dare una vera possibilità alle stazioni appaltanti di qualificarsi, di formarsi e quindi di poter rispondere a quel principio di discrezionalità che non ci vede contrari in maniera aprioristica”. La presidente dell’Ance ha poi fatto l’esempio dei provveditorati ai lavori pubblici: “un tempo erano un’eccellenza del nostro paese ma oggi non possono essere considerate di diritto stazioni appaltanti qualificate”. (Rin)