Cultura: ambasciatore Terracciano, collezione Farnesina è strumento proiezione diplomazia

- La Collezione Farnesina “nasce dall’intuizione dell’ambasciatore Umberto Vattani e risponde a un’esigenza: la cultura come grande strumento di proiezione e di soft power nel mondo”. Lo ha detto l’ambasciatore Pasquale Terracciano, direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale, in occasione della presentazione della mostra itinerante “La Grande visione italiana. Collezione Farnesina”. “Come super potenza culturale veniamo percepiti come cassaforte della tradizione classica, in realtà siamo un Paese dinamico – ha aggiunto –. L’intuizione di Vattani fu sfruttare la sede come una sorta di museo vivente dell’arte del XX e XXI secolo, con oltre 600 opere che illustrano la vitalità della scena artistica contemporanea”. L’ambasciatore ha indicato che i visitatori del palazzo della Farnesina hanno un impatto visivo “che ci viene invidiato da altri Paesi”, per questo “abbiamo pensato di fare una mostra che sarà inaugurata il 6 febbraio a Singapore”.(Res)